Холода замедляют закачку в хранилища Европы, импорт СПГ снижается из-за глобального дефицита

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Холодная погода замедляет темпы закачки газа в хранилища Европы. Рост цен мировых на СПГ и сокращение его предложения по всему миру начали сказываться на его поставках в Европу.

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы повысился до 36,33% по итогам газовых суток 16 мая, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 13,5 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Этот май в Европе довольно прохладный. За первую половину месяца средняя температура воздуха примерно на полградуса Цельсия была ниже как прошлогоднего значения, так и климатической нормы. Это замедляет закачку газа в хранилища. Как отметили в "Газпроме", "15 и 16 мая, по данным Gas Infrastructure Europe, нетто-закачка газа в европейские ПХГ шла на минимальных для этих суток уровнях за последние 14 лет. В том числе в Германии, где сосредоточены крупнейшие в Европе мощности хранения".

В концерне также отметили, что цены на нидерландском хабе TTF с поставкой в I квартале 2027 года в настоящий момент ниже цен с поставкой "на день вперед", что лишает участников рынка коммерческого стимула заполнять ПХГ.

Новый сезон восстановления запасов в хранилищах осложнен как уже декларированным отказом от российского газа, так и выбыванием на какой-то период с глобального рынка сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. В мае 2026 года импорт сжиженного газа может достигнуть 9,4 млн тонн, что примерно на 5% ниже прошлогоднего уровня. Ранее, в апреле импорт СПГ показал нулевую динамику. Предыдущие 14 месяцев импорт СПГ показывал непрерывный уверенный рост.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу выросла до $607 за 1 тыс. кубометров на закрытие торгов (в апреле газ в средне торговался по $547).

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки, хранения газа и сжиженного природного газа. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Новые газовые сутки в европейской газовой отрасли начинаются c 06:00 утра по Центральноевропейскому времени (CET).

Газпром ЕС Европа СПГ Германия
