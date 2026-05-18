ВМС США перехватили уже 84 связанных с Ираном коммерческих судна

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили 84 связанных с Ираном торговых судна, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 18 мая, 84 коммерческих судна были перенаправлены, а 4 выведены из строя в целях обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало о перехвате 81 судна.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействовано более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.