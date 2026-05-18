Иран нанес удары по группировке, которую считает связанной с США и Израилем

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил в понедельник, что его силы неподалеку от границы с Ираком нанесли удар по участникам группировки, связанной с США и Израилем.

"Разведка КСИР выявила и нанесла удар по 22 участникам антиправительственной группировки в провинции Чехармехаль и Бахтиария", - говорится в сообщении агентства ISNA, которое ссылается на заявление КСИР.

В сообщении отмечается, что "эти люди, поддерживая связь с зарубежными координаторами из США и Израиля, стремились приобрести оружие, создать нестабильность и совершить диверсионные действия, однако были выявлены и нейтрализованы до совершения каких-либо действий".