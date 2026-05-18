В Израиль прибыли десятки самолетов ВВС США с боеприпасами на фоне угрозы продолжения войны с Ираном

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов ВВС США доставили в Тель-Авив грузы с боеприпасами на фоне возможного возобновления боевых действий с Ираном, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

По данным израильского телеканала Channel 13, военные грузы перебрасываются с американских баз, расположенных в Германии.

Местные СМИ сообщают, что израильские военные готовятся к возобновлению военной операции против Ирана. Общественная телекомпания "Кан" цитирует неназванного представителя израильской службы безопасности, который заявил, что Израиль присоединится к любым новым ударам США по Ирану и будет нацеливаться на иранскую энергетическую инфраструктуру.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на ближневосточные источники, сообщила, что США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана, которые могут начаться уже на этой неделе.