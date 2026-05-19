Начальники генштабов стран НАТО обсудят оборону и поддержку Украины

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Высший военный орган НАТО - Военный комитет соберется во вторник в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов стран организации.

Штаб-квартира Североатлантического альянса объявила, что председатель Военного комитета адмирал Джузеппе Каво Драгоне возглавит совещание, в котором примут участие представители 32 государств-союзников, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.

Согласно повестке, в ходе первого заседания генерал Гринкевич представит информацию о дальнейших мерах НАТО по укреплению сдерживания и обороны Североатлантического альянса. Начальники генштабов также обсудят состояние текущих миссий, мероприятий и операций под руководством НАТО.

Затем к совещанию присоединится генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "для обсуждения политических целей, приоритетов и этапов альянса на пути к саммиту НАТО в Анкаре" 7-8 июля, как отмечается в пресс-релизе к совещанию натовских военачальников.

На второй сессии адмирал Вандье выступит с обзором того, "как НАТО совершенствует процесс оборонного планирования для лучшей интеграции новых технологий, инноваций и оперативного опыта, ускорения наращивания потенциала и оказания помощи союзникам в более быстром достижении целевых показателей по боеспособности с помощью состава сил, лучше соответствующего меняющемуся характеру войны".

Третье заседание будет посвящено Совету НАТО-Украина, на котором Военный комитет обсудит по видеосвязи с начальником генштаба Украины "текущую ситуацию на линии фронта и за ее пределами". Также будет обсуждаться вопрос о продолжении поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС, сообщили в Брюсселе.

Сотрудничество НАТО и ЕС станет центральной темой последней сессии. Ожидается, что речь пойдет о "возможностях для более глубокого и тесного сотрудничества" между двумя организациями "по широкому кругу вопросов - от оборонной промышленности до военной мобильности".