Трамп обеспокоен в связи с распространением Эболы в Африке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке и риском дальнейшего распространения заболевания.

"Я обеспокоен ситуацией с Эболой. Сейчас заболевание фиксируется в Африке, но может распространиться и дальше", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что в США вводят дополнительные меры для путешественников, побывавших в Уганде, Демократической Республике Конго и Южном Судане в связи со вспышкой лихорадки Эбола в этих странах.

Дональд Трамп Эбола США
