США возобновят удары по Ирану, если Тегеран не пойдёт на уступки по ядерной программе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты возобновят боевые действия против Ирана в случае, если он не пойдет на уступки по своей ядерной программе в рамках мирного соглашения, сообщил портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

"Если Иран не изменит свою позицию, США придется продолжить переговоры с помощью бомб", - сказал источник.

США требуют, чтобы Иран отказался от любых будущих ядерных амбиций и от уже имеющегося у него обогащенного урана, в то время как иранцы настаивают на своем праве обогащать уран и не соглашаются отдавать его запасы.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник.

"На продолжающихся серьезных переговорах меня попросили эмир Катара Тамим ибн Хамад ибн Халифа Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид отложить нашу атаку на Иран, которая была запланирована на завтра. По мнению этих великих лидеров и союзников, удастся достичь соглашения, которое будет весьма приемлемо для США, для стран Ближнего Востока и не только", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил The New York Post, что на данный момент не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. Он объяснил, что не открыт к каким-либо уступкам после того, как получил последнее на данный момент и неудовлетворительное иранское предложение по мирному соглашению.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Тегеран
