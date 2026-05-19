Поиск

США перехватили 85 торговых судов в рамках морской блокады Ирана

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 85 связанных с Ираном торговых судов, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Центральное командование США продолжает неукоснительно обеспечивать соблюдение американской блокады иранских портов. Американские ВМС уже перенаправили 85 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Еще несколько часов назад командование сообщало о перехвате 84 судов.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран ВМС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок

США рассматривают возможность реализации военного сценария на Кубе

В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба

 В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба

Трамп приостановил план ударов по Ирану на два-три дня

Трамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по Ирану

 Трамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по Ирану

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Трамп не намерен идти на уступки Ирану

 Трамп не намерен идти на уступки Ирану

В Израиль прибыли десятки самолетов ВВС США с боеприпасами на фоне угрозы продолжения войны с Ираном

Al Jazeera сообщает, что Трамп склоняется к военным действиям в ситуации с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2239 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9470 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов