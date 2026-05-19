США перехватили 85 торговых судов в рамках морской блокады Ирана

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 85 связанных с Ираном торговых судов, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Центральное командование США продолжает неукоснительно обеспечивать соблюдение американской блокады иранских портов. Американские ВМС уже перенаправили 85 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Еще несколько часов назад командование сообщало о перехвате 84 судов.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.