Иран предостерег США от возобновления боевых действий

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи во вторник заявил, что Тегеран заставит Вашингтон капитулировать в случае возобновления полномасштабных боевых действий.

"Он (президент США - ИФ) устанавливает крайний срок для военного удара, а затем сам отменяет его (...). Железный кулак мощных вооруженных сил и великой иранской нации заставит их отступить и сдаться" - написал Резаи в соцсети X.

Иранское информационное агентство "Тасним" со своей стороны, сообщает, что командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи предостерег США и их союзников от совершения еще одной "стратегической ошибки или просчета".

По его словам, вооруженные силы Ирана стали более подготовленными и сильными, чем в прошлом, и теперь они готовы ответить на любую агрессию.

Абдоллахи предупредил, что любые дальнейшие ошибки повлекут за собой гораздо более мощный ответ, чем раньше.

Замечания иранских официальных лиц прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что план по возобновлению ударов против Ирана поставлен на паузу на два или три дня.

Ранее Трамп сообщил, что планировал начать удары во вторник, но поставил план на паузу по просьбе ряда стран, проводящих контакты с Ираном по дипломатическому решению кризиса.

В то же самое время американский лидер заявил, что приказал американским военным подготовиться к атаке на Иран, которая начнется, если сторонам не удастся прийти к компромиссу.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба

Трамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по Ирану

Трамп не намерен идти на уступки Ирану

