Индекс Dow Jones вырос в понедельник, Nasdaq и S&P 500 закрылись в минусе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник.

Участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, в центре внимания инвесторов остаются новости и финансовые результаты компаний.

Позднее на этой неделе свою отчетность представит Nvidia Corp. Показатели технологического гиганта могут укрепить оптимистичные прогнозы относительно перспектив компаний, инвестирующих в развитие инфраструктуры центров обработки данных. В понедельник котировки Nvidia снизились на 1,3%.

Среди других представителей "великолепной семерки" Tesla сократила рыночную стоимость на 2,9%, Apple Inc. - на 0,8%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,5%. Капитализация Microsoft Corp. увеличилась на 0,4%, Amazon.com Inc. - на 0,3%, Alphabet Inc. - менее чем на 0,1%.

Квартальные отчеты в ближайшие дни также обнародуют Walmart Inc. и Target Corp. Результаты ритейлеров покажут, насколько усиление повышательного ценового давления из-за подорожания энергоносителей повлияло на поведение американских потребителей. Акции Target выросли на 1,5%, Walmart - на 1,4%.

Лидером падения в составе S&P 500 стала биотехнологическая Regeneron Pharmaceuticals Inc. (-9,8%). Ее экспериментальный препарат для лечения одной из разновидностей рака кожи не достиг поставленных целей в ходе клинических испытаний среди пациентов с поздней стадией заболевания.

Бумаги энергетической Dominion Energy подорожали на 9,4% на новостях о ее предстоящем слиянии с конкурирующей NextEra, акции которой упали в цене на 4,6%.

Нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron Corp. завершили торги подъемом котировок на 1,6% и 2,6% соответственно.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,32% - до 49686,12 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,07% - до 7403,05 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,51% и закрылся на отметке 26090,73 пункта.