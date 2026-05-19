США усиливают восточный фланг НАТО и одновременно сокращают войска в Германии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Численность контингента американских вооруженных сил, размещенного в Европе, на данный момент составляет 86,7 тыс. человек, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона, подготовленном для Конгресса США.

На базах в европейских странах в общей сложности находится 80,2 тыс. американских военнослужащих и 6,5 тыс. гражданских служащих.

В состав американских сухопутных сил входят четыре бригадные боевые группы, ряд отдельных соединений и частей, штабы дивизии и подразделения 5-го корпуса.

В отчете указывается, что в первом квартале текущего года командование войск прорабатывало планы по передислокации своих ротационных сил в Европе для повышения сдерживания и боеготовности на восточном фланге НАТО.

В начале мая Пентагон сообщил, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил, что военный контингент Соединенных Штатов в Германии сократится более, чем на 5 тыс. человек.

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - сообщил журналистам Трамп.