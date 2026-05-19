Премьер Японии прибыла в Южную Корею на саммит

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прибыла во вторник в Южную Корею, где проведет встречу на высшем уровне с южнокорейским президентом Ли Чжэ Меном, сообщает "Ренхап".

Самолет Такаити приземлился в международном аэропорту Тэгу в 11:53 (5:53 по мск). Около 170 полицейских, а также 40 патрульных машин и мотоциклов были задействованы в аэропорту и его окрестностях для обеспечения безопасности во время прибытия Такаити.

Из аэропорта премьер-министр Японии сразу же направилась в отель в Андоне - родном городе президента Южной Кореи. Планируется, что здесь пройдет встреча двух лидеров. Ожидается, что в ходе саммита Такаити и Ли Чжэ Мен рассмотрят широкий круг двусторонних и региональных вопросов, включая Северную Корею и ситуацию на Ближнем Востоке.

В частности, по данным японских СМИ, лидеры двух стран могут договориться об укреплении сотрудничества в области стабильных поставок энергоресурсов на фоне глобальных сбоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

По словам представителей японского правительства, Такаити и Ли Чжэ Мен, вероятно, также обсудят другие проблемы экономической безопасности, такие как создание устойчивых цепочек поставок важнейших полезных ископаемых.

Предполагается, что они также могут обсудить состоявшуюся на прошлой неделе встречу председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине.

После встречи лидеры двух стран выступят с совместным заявлением для прессы, после чего отправятся на торжественный ужин.

Премьер-министр Японии вернется домой в среду утром.

Поездка Такаити стала ответом на визит Ли Чжэ Мена в ее родную префектуру Нара в январе.