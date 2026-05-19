Германия начала процесс продажи Uniper

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Германия во вторник начала процесс продажи спасенной от банкротства энергетической компании Uniper, что может стать одной из крупнейших сделок в Европе в этом году.

Потенциальные покупатели должны направить до 12:00 по местному времени (13:00 по Москве) 12 июня письмо о намерениях в JPMorgan и UBS, говорится в официальном сообщении правительства ФРГ, опубликованном в Financial Times.

Германии пришлось национализировать Uniper, чтобы спасти ее от краха во время европейского энергетического кризиса 2022 года, за 13,5 млрд евро. Правительству принадлежит 99,12% акций компании.

Согласно правилам Европейского союза, Германия должна сократить свою долю в Uniper до не более 25% + 1 акция до конца 2028 года.