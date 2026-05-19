Поиск

Германия начала процесс продажи Uniper

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Германия во вторник начала процесс продажи спасенной от банкротства энергетической компании Uniper, что может стать одной из крупнейших сделок в Европе в этом году.

Потенциальные покупатели должны направить до 12:00 по местному времени (13:00 по Москве) 12 июня письмо о намерениях в JPMorgan и UBS, говорится в официальном сообщении правительства ФРГ, опубликованном в Financial Times.

Германии пришлось национализировать Uniper, чтобы спасти ее от краха во время европейского энергетического кризиса 2022 года, за 13,5 млрд евро. Правительству принадлежит 99,12% акций компании.

Согласно правилам Европейского союза, Германия должна сократить свою долю в Uniper до не более 25% + 1 акция до конца 2028 года.

Германия Uniper
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $109,78 за баррель

США в среду проведут испытательный пуск МБР "Минитмен-3"

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

 Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

В Пентагоне заявили, что Россия сохраняет инициативу и продвигается на Украине

Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал более 1 млрд посещений

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок

 Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок

США рассматривают возможность реализации военного сценария на Кубе

В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба

 В исламском центре в Сан-Диего произошла стрельба
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов