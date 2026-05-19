Вспышка Эболы в Африке не затрагивает популярные у российских туристов направления

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы почти не посещают Демократическую Республику Конго, где произошла вспышка лихорадки Эбола, сообщил через пресс-службу Российского союза туриндустрии соруководитель комитета по выездному туризму РСТ, генеральный директор туроператора АРТ-Тур Дмитрий Арутюнов.

"Вспышка происходит в Демократической Республике Конго, российских туристов там чрезвычайно мало. Если поездки в этот регион и совершаются, то обычно ради наблюдения за горными гориллами, но сейчас в стране идет гражданская война, и мы не возим туда туристов. Туристы чаще предпочитают Руанду или Уганду, где туристическая инфраструктура и санитарные условия находятся на другом уровне, гораздо комфортнее и привычнее нашим гражданам", - сказал он.

По словам эксперта, туроператоры внимательно следят за развитием ситуации и ориентируются на рекомендации международных организаций. Для российских туристов риски на данный момент остаются крайне низкими, так как массовые туристические маршруты из России, как правило, не проходят через регионы, где зарегистрированы случаи заболевания. Кроме того, въездной медицинский контроль и рекомендации международных организаций позволяют своевременно отслеживать ситуацию.

"Поездки в страны Восточной Африки, включая Руанду и Уганду, остаются востребованными у путешественников из России, прежде всего благодаря природным паркам и программам наблюдения за горными гориллами", - пояснил Арутюнов.

Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, вспышка лихорадки Эбола в африканских странах уже привела к более 500 возможным случаям заболевания и предположительно 130 вызванным заболеванием смертям.

Подтвержденных случаев заболевания Эболой пока только 30 в ДРК и два в Уганде, причем оба зараженных прибыли из ДРК. Вспышка вызвана разновидностью Эболы - вирусом Бундибугйо.

