Странам Восточноафриканского сообщества рекомендовано усилить надзор из-за вспышки Эболы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Восточноафриканское сообщество обратилось к входящим в него государствам с призывом усилить эпидемиологический надзор в связи со вспышкой лихорадки Эбола на востоке Демократической республике Конго (ДРК).

В опубликованном в понедельник коммюнике, выдержки из которого цитирует агентство ЭФЭ, говорится о необходимости принятия дополнительных мер в сфере эпидемиологии, повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и активизации международного сотрудничества после того, как вспышка была подтверждена в провинции Итури на востоке ДРК. Эта провинция граничит с Угандой и Южным Суданом, где также выявлены случаи заражения.

Особое беспокойство вызывают предполагаемые случаи заражения в городе Буниа - административном центре провинции Итури. Этот город является крупным транспортным узлом региона.

"Новая вспышка указывает на сохраняющуюся угрозу, исходящую от эпидемических заболеваний, и на важность совместных действий стран региона", - отмечается в документе.

Населению регионов, в которых отмечены случаи заболевания, рекомендовано сохранять спокойствие, ориентироваться на информацию из официальных источников и следовать рекомендациям органов здравоохранения - чаще мыть руки, сообщать медикам о любых подозрительных симптомах и избегать контакта с заболевшими.

В Восточноафриканское сообщество, в частности, входят и ДРК, и Уганда, и Южный Судан.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент зарегистрировано 88 летальных исходов вследствие заражения.

Накануне ВОЗ в связи со вспышкой Эболы объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.