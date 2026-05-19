В Пекине заявили, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество и события в мире

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменяются мнениями по вопросам сотрудничества и мировых и региональных событий, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя предстоящий визит российского лидера в Китай.

"В ходе визита президента Путина лидеры государств обменяются взглядами на двустороннее сотрудничество в различных сферах и на международные и региональные события, представляющие взаимный интерес", - приводит во вторник слова представителя МИД Global Times.

Ранее сообщалось, что Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом.