NYT сообщила, что Иран раскопал проходы ко многим подземным складам баллистических ракет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Иранцы смогли расчистить проходы к значительному количеству подземных арсеналов баллистических ракет, ранее атакованных США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Военный чиновник заявил, что многие из иранских баллистических ракет находились глубоко в подземных пещерах и других хранилищах, прорубленных в гранитной породе, которые трудно уничтожить американской авиации. В результате США в основном бомбили проходы под землю, обрушив и запечатав их, но не уничтожив сами объекты. Теперь Иран откопал значительное их количество", - передает NYT.

По его словам, Иран, несмотря на значительные потери, использовал месяц перемирия для восстановления доступа к военным объектам, перемещения мобильных пусковых установок, изменения тактики.

По оценкам Пентагона, удары США поразили 13 тыс. целей, вывели из строя ВМС, ликвидировали ряд высокопоставленных лиц вооруженных сил и разведки. Однако, отметил источник издания, Иран продемонстрировал устойчивость и способность наносить крупный урон региону и глобальной экономике.

Он отметил, что несмотря на гибель ряда лидеров, иранскому командованию удалось не только переместить много вооружений на другие позиции, но и укрепиться в убеждении, что Иран может сопротивляться США за счет блокирования Ормузского пролива, ударов по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива и атак на авиацию США.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник.

Трамп не уточнял, какие цели американские военные могли атаковать во вторник. Собеседники NYT отметили, что речь могла идти в том числе об объектах, связанных с баллистическими ракетами.

Некоторые чиновники США также предупредили, что публичные заявления Трампа могут преследовать цель сбить с толку общественность, а удары по Ирану все еще возможны. Госслужащие напомнили, что должностные лица США и Ирана планировали новый раунд переговоров буквально перед тем, как США и Израиль атаковали Иран.