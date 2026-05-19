Поиск

NYT сообщила, что Иран раскопал проходы ко многим подземным складам баллистических ракет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Иранцы смогли расчистить проходы к значительному количеству подземных арсеналов баллистических ракет, ранее атакованных США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

"Военный чиновник заявил, что многие из иранских баллистических ракет находились глубоко в подземных пещерах и других хранилищах, прорубленных в гранитной породе, которые трудно уничтожить американской авиации. В результате США в основном бомбили проходы под землю, обрушив и запечатав их, но не уничтожив сами объекты. Теперь Иран откопал значительное их количество", - передает NYT.

По его словам, Иран, несмотря на значительные потери, использовал месяц перемирия для восстановления доступа к военным объектам, перемещения мобильных пусковых установок, изменения тактики.

По оценкам Пентагона, удары США поразили 13 тыс. целей, вывели из строя ВМС, ликвидировали ряд высокопоставленных лиц вооруженных сил и разведки. Однако, отметил источник издания, Иран продемонстрировал устойчивость и способность наносить крупный урон региону и глобальной экономике.

Он отметил, что несмотря на гибель ряда лидеров, иранскому командованию удалось не только переместить много вооружений на другие позиции, но и укрепиться в убеждении, что Иран может сопротивляться США за счет блокирования Ормузского пролива, ударов по энергетической инфраструктуре в странах Персидского залива и атак на авиацию США.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник.

Трамп не уточнял, какие цели американские военные могли атаковать во вторник. Собеседники NYT отметили, что речь могла идти в том числе об объектах, связанных с баллистическими ракетами.

Некоторые чиновники США также предупредили, что публичные заявления Трампа могут преследовать цель сбить с толку общественность, а удары по Ирану все еще возможны. Госслужащие напомнили, что должностные лица США и Ирана планировали новый раунд переговоров буквально перед тем, как США и Израиль атаковали Иран.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 88

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

 Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Эстония не разрешала пролет украинских беспилотников над своей территорией

Илон Маск проиграл суд против OpenAI

 Илон Маск проиграл суд против OpenAI

В Эстонии сбили беспилотник

Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

 Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

 Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Врачи выявили более 500 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 130 смертей

Brent подешевела до $109,78 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов