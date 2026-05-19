Трамп допустил возможность еще одного военного удара США по Ирану

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран.

"Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в том не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал он журналистам у Белого дома.

Он повторил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и обвинил Демократическую партию США в создании помех для переговоров.

Президент отметил, что накануне отменил решение нанести новый удар по Ирану "за несколько часов" до него. Вместе с тем Трамп сказал, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном.

"Я бы сказал - два, три дня; может пятница, суббота, воскресенье, может, начало следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.

По словам Трампа Иран сохранил некоторые силы для нанесения ответных ударов. "У них остались военные возможности, но не существенные", - отметил он.

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
