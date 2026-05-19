НАТО изучает возможность запуска миссии для восстановления судоходства в Ормузском проливе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Члены НАТО рассматривают вариант с развертыванием миссии, которая поможет судам проходить через Ормузский пролив, если ситуация с блокадой этого морского пути не решится к началу июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам высокопоставленного служащего альянса, в НАТО обсуждают возможность начать помогать судам перемещаться через Ормузский пролив, если блокаду с него не снимут к началу июля", - информирует агентство.

Bloomberg напоминает, что ранее в альянсе отмечали, что будут действовать в районе пролива лишь после окончания боевых действий в регионе и формирования широкой коалиции с участием многих стран, не состоящих в НАТО.

Однако экономические трудности продолжают усугубляться. По словам дипломата из страны НАТО, в данный момент идею создания миссии для стабилизации ситуации в Ормузском проливе поддерживает несколько членов альянса, но единодушной поддержки нет. Некоторые члены Организации Североатлантического договора заявляют, что пока они настроены против этой инициативы, но выступят за нее, если блокада останется в силе.

Bloomberg напоминает, что ранее США не направляли НАТО официального запроса на участие в каких-либо действиях в отношении Ормузского пролива.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

