Главком силами НАТО в Европе заявил, что до политического решения альянс не планирует военные операции в Ормузском проливе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - НАТО не будет готовиться к военным операциям в Ормузском проливе до тех пор, пока на эту тему не выработано политическое решение, заявил во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

"Чтобы командование приступило к любому военному планированию, требуется директива с указаниями от Североатлантического совета. То есть сначала решение проходит через политическое руководство, а планирование - следующий этап", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, планирует ли НАТО операции в Ормузском проливе.

"Думаю ли я об этом? Безусловно. Но никакое планирование не идет до тех пор, пока нет политического решения", - повторил он.

Одновременно с тем агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что члены НАТО рассматривают вариант с развертыванием миссии, которая поможет судам проходить через Ормузский пролив, если ситуация с блокадой этого морского пути не решится к началу июля. Однако единой позиции по вероятной инициативе пока нет.