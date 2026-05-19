Трамп заявил, что Си Цзиньпин не говорил, что РФ может пожалеть об операции против Украины

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не выражал мнение, согласно которому российская сторона может в итоге пожалеть, что начала военную операцию на Украине.

"Нет, он ничего подобного не говорил", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию Financial Times (FT).

Китайская сторона ранее во вторник также опровергла эти данные.

Ранее FT сообщила, что, по ее информации, Си Цзиньпин выразил Трампу мнение, что РФ "может пожалеть" о боевых действиях на Украине.