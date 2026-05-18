В Кремле не стали увязывать предстоящий визит Путина в КНР с прошедшей поездкой Трампа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Даты визита президента РФ Владимира Путина в Китай были согласованы еще в феврале, поэтому никакой увязки с визитом в КНР руководителя Белого дома Дональда Трампа не существует, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Никакой увязки между визитом Трампа и визитом Путина нет", - сказал он журналистам.

По его словам, Москва и Пекин обычно заранее согласовывают планы переговоров своих руководителей.

"Наш президент и председатель (КНР - ИФ), как обычно, проводят в начале года телефонный разговор или контакт по видеосвязи, и в ходе этого контакта обсуждаются итоги ушедшего года и намечаются перспективы развития отношений в наступившем году. Именно после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу, буквально через несколько дней согласовали визит нашего президента, согласовали даты переговоров", - сказал Ушаков.

"Что касается американцев, то, вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта - начало апреля, но потом по понятным причинам - из-за иранской эпопеи - он был перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин", - добавил помощник российского президента.

