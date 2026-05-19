Главком сил НАТО допустил дальнейшее сокращение войск США в Европе

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил планы США вывести 5 тыс. своих военнослужащих с континента и не исключил дальнейших новых сокращений американского контингента.

"Перебазирование (5 тыс. американских военнослужащих из Европы - ИФ) – это пока все, что было анонсировано, что я ожидаю в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе можно ожидать и другие перебазирования по мере того, как Европа увеличивает свой потенциал, чтобы создать европейские конвенциональные силы", - сказал Гринкевич во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.