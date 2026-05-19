Минфин США расширил список санкций в отношении Ирана

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) во вторник дополнило антииранский санкционный список.

"OFAC включил в санкционный список 19 судов, участвовавших в поставках иранской нефти и продуктов нефтехимии потребителям за рубежом, а также крупную иранскую компанию по обмену иностранной валюты Ebrahimi and Associates Partnership Company и связанные с ней компании, которые осуществляют операции от имени иранских банков, находящихся под санкциями", говорится в пресс-релизе, опубликованном OFAC.

"Эти меры являются продолжением последовательных действий OFAC, направленных на иранские теневые банковские механизмы, а также для обхода санкций", - отмечается в документе.