Поиск

WP сообщила, что Иран хочет соглашения по завершению войны до работы над ядерной проблематикой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Иран и США придерживаются разных точек зрения на формат соглашения сторон, причем Тегеран намерен положить конец боевым действиям до работы над ядерной проблематикой, а Вашингтон стремится разобраться со всей совокупностью вопросов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

"По словам чиновника, когда идут обсуждения такого множества вопросов, последовательность шагов, предпринимаемых для заключения соглашения, также становится камнем преткновения. Иран желает договоренностей для окончания войны, прежде чем объявить о соглашении по атому; США думают о соглашениях по всем темам", - информирует издание.

В свою очередь пакистанский госслужащий, знакомый с тем, как идет посредничество Исламабада между США и Ираном, заявил, что Вашингтон и Тегеран за последние недели обменялись несколькими предложениями и контрпредложениями, чтобы избежать возобновления конфликта. Так, США предложили изучить возможность снятия санкций с нефтяного экспорта Тегерана, если он прекратит поддержку проиранских групп в регионе. Кроме того, Тегеран допускал возможность отправить обогащенный уран за границу. Однако никакие из договоренностей не получили окончательного оформления.

По словам дипломата из ближневосточной страны, поначалу США предлагали Ирану ввести мораторий на 25 лет на обогащение урана, но в Тегеране отказали. Позднее в Вашингтоне предложили срок в 20 лет, но тоже получили отказ.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник. Но во вторник Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.

В свой черед дипломат с Ближнего Востока заявил WP, что желание в том числе ОАЭ отложить удар США демонстрирует уязвимость Эмиратов, в том числе нефтяных объектов, перед новыми атаками Ирана.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Путин прибыл в Китай с официальным визитом

 Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 88

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

 Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Эстония не разрешала пролет украинских беспилотников над своей территорией

Илон Маск проиграл суд против OpenAI

 Илон Маск проиграл суд против OpenAI

В Эстонии сбили беспилотник

Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

 Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

 Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов