WP сообщила, что Иран хочет соглашения по завершению войны до работы над ядерной проблематикой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Иран и США придерживаются разных точек зрения на формат соглашения сторон, причем Тегеран намерен положить конец боевым действиям до работы над ядерной проблематикой, а Вашингтон стремится разобраться со всей совокупностью вопросов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

"По словам чиновника, когда идут обсуждения такого множества вопросов, последовательность шагов, предпринимаемых для заключения соглашения, также становится камнем преткновения. Иран желает договоренностей для окончания войны, прежде чем объявить о соглашении по атому; США думают о соглашениях по всем темам", - информирует издание.

В свою очередь пакистанский госслужащий, знакомый с тем, как идет посредничество Исламабада между США и Ираном, заявил, что Вашингтон и Тегеран за последние недели обменялись несколькими предложениями и контрпредложениями, чтобы избежать возобновления конфликта. Так, США предложили изучить возможность снятия санкций с нефтяного экспорта Тегерана, если он прекратит поддержку проиранских групп в регионе. Кроме того, Тегеран допускал возможность отправить обогащенный уран за границу. Однако никакие из договоренностей не получили окончательного оформления.

По словам дипломата из ближневосточной страны, поначалу США предлагали Ирану ввести мораторий на 25 лет на обогащение урана, но в Тегеране отказали. Позднее в Вашингтоне предложили срок в 20 лет, но тоже получили отказ.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник. Но во вторник Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.

В свой черед дипломат с Ближнего Востока заявил WP, что желание в том числе ОАЭ отложить удар США демонстрирует уязвимость Эмиратов, в том числе нефтяных объектов, перед новыми атаками Ирана.