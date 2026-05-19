Великобритания запретила импорт урана из РФ с некоторыми исключениями

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Великобритания с 20 мая этого года ввела запрет на импорт урана из РФ, сообщило правительство страны.

Санкции Великобритании запрещают как импорт, так и приобретение и поставку урана из России прямо или косвенно, а также оказание связанных с этим технических, финансовых и брокерских услуг. Ограничения распространяются на уран, который отправляется, находится или происходит из России. Запрет может применяться, даже если местом нахождения урана является не Россия, говорится в сообщении.

При этом санкции Великобритании предусматривают ряд исключений. В частности, все перечисленные выше действия разрешены, если они необходимы для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая 2026 года. Также ограничения не распространяются на уран, приобретенный и вывезенный из РФ до 20 мая 2026 года.

Осенью 2025 года Великобритания сообщила о планах ускорить отказ от импорта урана из РФ к 2028 году, заменив его поставками из США. По данным Всемирной ядерной ассоциации, мощность атомной генерации в Великобритании составляет 5,9 ГВт, что обеспечивает около 15% всей выработки электроэнергии в стране.

Доля российского топлива составляет 5% в объеме британского импорта ресурсов для АЭС, писала в осенью 2025 года газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

Ранее Великобритания вводила только персональные санкции в отношении структур и топ-менеджеров "Росатома".

