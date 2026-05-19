Представитель Пентагона не исключил возможности ввода американских войск в Иран

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Проведение наземной операции американских войск в Иране является одним из имеющихся в распоряжении президента США Дональда Трампа возможных вариантов действий, следует из выступления во вторник в Конгрессе помощника главы Пентагона по международным делам Дэниела Циммермана.

Отвечая на вопрос законодателей в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам о возможности таких мер, он сказал: "Президент сохраняет за собой все доступные ему варианты".

Как сообщала газета The New York Times, Соединенные Штаты сейчас располагают 5 тыс. военнослужащих сухопутных частей, размещенных вблизи Ормузского пролива, которые находятся в боеготовности и ждут приказа к действию.

В частности, на трех десантных кораблях, которые курсируют к востоку от Ормузского пролива, размещен экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,5 тысяч военнослужащих. Морпехи принимают активное участие в блокаде связанных с Ираном торговых судов. В ходе операций они высаживаются для перехвата и досмотра коммерческих судов, направляющихся или выходящих из иранских портов.

Около 2 тыс. десантников из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии также находятся на Ближнем Востоке. Представители министерства обороны США, не раскрывают, где именно они размещены. По словам американских военных, десантники могут быть задействованы вместе с морской пехотой для захвата особо важных районов, таких как остров Харк, где находится центр иранского экспорта нефти.

Кроме того, несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток в марте, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные возможности для проведения спецопераций, в том числе по уничтожению высокообогащенного урана на иранском ядерном объекте в Исфахане.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Число перехваченных США торговых судов в рамках блокады Ирана достигло 88

Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

Илон Маск проиграл суд против OpenAI

Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

