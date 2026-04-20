Эксперты полагают, что для вывоза обогащенного урана из Ирана потребуются тысячи военных США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Для проведения операции по вывозу из Ирана обогащенного урана потребуются тысячи американских военнослужащих, а сама она будет весьма рискованной, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на мнение экспертов.

"Мы не можем отправить туда команду для выполнения этой задачи без большого риска", - сказал эксперт по национальной безопасности Эндрю Вебер, который ранее занимал должность помощника министра обороны США.

По его словам, в центре Ирана необходимо будет создать надежный оборонительный периметр. "Операция потребовала бы тысячи американских военнослужащих для обеспечения безопасности объекта, пока наши эксперты извлекают высокообогащенный уран, расположенный в глубоких туннелях в Исфахане", - подчеркнул Вебер.

По мнению аналитика по ядерной политике и бывшего советника Белого дома Мэтью Банна, американские войска давно готовились к подобным действиям.

"Нельзя сказать, что Иран не рассматривал возможность того, что мы можем это сделать. Но американские спецназовцы очень, очень давно готовятся к действиям в районе глубоких подземных объектов", - сказал Банн.

Комментируя заявление президента Дональда Трампа о полном уничтожении иранской ядерной программы в результате американских ударов июне в 2025 года, он подчеркнул, что "это утверждение просто не соответствует действительности".

"Нельзя сказать, что программа, которая все еще обладает достаточным количеством ядерного материала для создания множества ядерных бомб, уничтожена. Нет сомнений в том, что сочетание ударов в июне прошлого года и продолжающейся войны серьезно подорвало возможности Ирана, но оставшиеся возможности значительны. Нельзя уничтожить их познания одними бомбами", - резюмировал Банн.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
