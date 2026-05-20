Аракчи заявил, что возвращение США к конфликту с Ираном принесет "много сюрпризов"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление Соединенными Штатами Америки ударов по Ирану обернется массой "сюрпризов".

"С учетом извлеченных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще много сюрпризов", - написал Аракчи в соцсети X.

Он отметил, что спустя месяцы после начала военных действий США против Ирана Конгресс Штатов признал "потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов".

"Подтверждено, что наши мощные вооруженные силы первыми сбили рекламируемый F-35", - заявил Аракчи.

Согласно свежему докладу исследовательской службы Конгресса США, Соединенные Штаты во время проведения военной операции против Ирана потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители, беспилотники, самолеты-заправщики и самолеты специального назначения.

Наиболее значительные потери понесли ударные беспилотники MQ-9A Reaper. 24 из них были уничтожены или потеряны в бою. Один разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4C Triton по неизвестной причине разбился в Персидском заливе.

Три истребителя F-15E были сбиты в результате дружественного огня, еще один был сбит над Ираном. Кроме того, получил повреждения стелс-истребитель F-35A, а также был потерян штурмовик А-10.

Один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS был уничтожен на земле в результате удара Ирана. Во время военной кампании серьезные повреждения получили семь самолетов-заправщиков KC-135, один из них потерпел катастрофу, в результате которой погибли шесть членов экипажа.

В докладе также говорится, что два самолета специального назначения MC-130J были уничтожены на земле и в результате обстрела получил повреждения один вертолет HH-60W.