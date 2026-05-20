Путин и Си Цзиньпин выступили против изоляции КНДР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай выступили против давления и угроз в отношении Северной Кореи и призвали вовлеченные стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию напряженности на Корейском полуострове.

"Стороны выступают против внешнеполитической изоляции, экономических санкций, силового давления и других способов создания угроз безопасности Корейской Народной Демократической Республики, призывают вовлеченные стороны к прекращению действий, провоцирующих эскалацию напряженности в регионе, гонку вооружений", - говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.

В документе содержится призыв к "принятию практических мер по устранению риска возникновения войны на Корейском полуострове".

"Россия и Китай, исходя из геополитических реалий, поддерживают сбалансированные решения с учетом озабоченностей каждой из сторон исключительно политико-дипломатическими методами и на основе взаимного уважения суверенитета", - отмечается в заявлении.

Москва и Пекин заверяют, что "продолжат плотно взаимодействовать в целях продвижения процесса политического урегулирования проблем Корейского полуострова, будут играть конструктивную роль в создании соответствующих мирных механизмов, призванных обеспечить устойчивый и долгосрочный мир и стабильность в Северо-Восточной Азии".