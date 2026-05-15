Президент США сообщил о сохранении контактов с Ким Чен Ыном

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"У меня очень хорошие отношения с этим Ким Чен Ыном. Он ведет себя довольно тихо", - сказал Трамп в пятницу журналистам на борту своего самолета.

Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон контакты с Пхеньяном, но отказался вдаваться в детали. "Я не буду вам об этом рассказывать. Но у меня с ним хорошие отношения. Он (Ким Чен Ын - ИФ) проявлял уважение к нашей стране", - сказал американский президент.