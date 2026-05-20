Рютте подчеркнул важность перераспределения ответственности в НАТО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте связывает будущее реформированной организации, которую он назвал НАТО 3.0, со "справедливым распределением ответственности". Он заявил об этом на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Хельсингборге 21-22 мая.

"НАТО остается и всегда будет трансатлантическим альянсом. И для того, чтобы этот союз оставался сильным, важно правильно перераспределять ответственность. Нужно уйти от нездоровой зависимости от одного союзника и перейти к справедливому распределению ответственности за нашу коллективную безопасность", - сказал он.

По его словам, и страны-союзницы из Европы, и Канада увеличивают объемы оборонных инвестиций, берут на себя больше ответственности в области обычных вооружений. "И США, как и ожидалось, тоже адаптируются", - добавил генсек альянса.

"Мы видим, что, с одной стороны, США корректируют свое военное присутствие в Европе, а, с другой стороны, по-новому распределяются руководящие роли в командной структуре НАТО. Европа будет возглавлять три объединенных командования сил альянса, а США будут руководить тремя компонентными командованиями", - объяснил Рютте.

Он заявил, что эти трансформации продолжатся как "движение к более сильной Европе и к НАТО 3.0".

"НАТО становится сильнее. Это означает, что на более здоровой и устойчивой основе распределяется ответственность. Это необходимо для всех нас", - считает генсек альянса.

