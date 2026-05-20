Рютте одобряет стягивание военных кораблей НАТО к Ормузскому проливу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте считает важным, что ряд стран перебрасывают корабли к ближневосточному региону для возможного участия в операциях по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе. Он сказал это на пресс-конференции в Брюсселе.

"Важно то, что многие страны объединяются вокруг планов для обеспечения свободного судоходства. Некоторые стягивают в регион свои силы, в том числе Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Германия, Великобритания и другие", - сказал он.

Рютте считает эту подготовку ключевой для открытия пролива.

Некоторые партнеры США по НАТО в последние недели выражали готовность участвовать в восстановлении судоходства через Ормузский пролив, но лишь после того, как боевые действия между Ираном и США завершатся. В Тегеране, со своей стороны, не делали заявлений, указывающих на то, что могут согласиться на подобные операции других стран в проливе.

Хроника 28 февраля – 20 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
