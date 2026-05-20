Через Ормузский пролив готовятся пройти три супертанкера с грузами для Азии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ормузский пролив в среду намерены миновать три супертанкера, которые везут нефть в страны Азии, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

По данным издания, два судна везут нефть из Ирака в Китай, еще одно - из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта - 6 млн баррелей нефти; вероятно, это самый крупный объем нефти, который пытаются вывезти за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля.

В данный момент суда движутся по северному пути - по маршруту, который требуют использовать иранские власти.

По данным компании Kpler, в мае Ормузский пролив прошли шесть супертанкеров, направлявшихся в Азию. Всего через пролив поступило почти 17 млн баррелей нефти. За апрель экспортеры смогли направить через пролив 28 млн баррелей нефти.

Высший совет национальной безопасности Ирана в понедельник объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом.