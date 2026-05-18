Иран объявил о создании структуры, которая займется связанными с Ормузским проливом вопросами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Высший совет национальной безопасности Ирана в понедельник объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом, сообщают ближневосточные СМИ.

Согласно информации совета, создается Управление по делам Персидского залива, оно будет предоставлять "в реальном времени обновленную информацию об операциях в Ормузском проливе".

Более детальная информация о деятельности этого органа пока не приводится.

При этом ранее в мае глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявлял, что иранские власти скоро ознакомят общественность с разработанной системой регулирования грузоперевозок в Ормузском проливе и сбора пошлин с судов.

По его словам, из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. Он добавил, что собранные пошлины будут идти на обеспечение специализированных услуг в рамках механизма.

Ранее во время визита американского президента США Дональда Трампа в КНР госсекретарь США Марко Рубио заявил NBC, что власти Китая, как и Вашингтон, не приветствуют начатую Ираном практику взимания пошлин с судов, следующих через Ормузский пролив.

Страны региона также высказывали недовольство по поводу пошлин.