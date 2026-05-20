Поиск

В Израиле заявили о готовности к любому развитию событий в отношении Ирана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Израиль следит за ходом переговоров между США и Ираном и готов к любому сценарию развития событий, сообщил в среду телеканалу ABC News высокопоставленный израильский военный представитель.

В миреТрамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по ИрануТрамп по запросу лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар по ИрануЧитать подробнее

"У ЦАХАЛ есть различные оперативные планы, и мы готовы ко всему", - заявил чиновник.

По его словам, Армия обороны Израиля "находится в постоянном контакте со своими американскими коллегами".

Между тем газета Haaretz сообщила, что израильские военные были застигнуты врасплох, когда президент США Дональда Трамп заявил, что он был всего в часе от принятия решения о нанесении новых ударов по Ирану, но в последний момент приказал их не проводить.

По данным издания, ссылающегося на источники, командование Армией обороны Израиля полагало, что время возобновления боевых действий "будет тщательно согласовано заранее с Израилем".

Издание отмечает, что некоторые высокопоставленные израильские политики, возможно, были проинформированы, но сообщение не было передано военным. Израильские официальные лица считают: любое возобновление американских ударов по Ирану "может почти немедленно привести к прямому участию Израиля в боевых действиях", указывает газета.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник.

Иран Израиль США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела почти на 6% до $104,7 за баррель

Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

 Профсоюз Samsung отложил забастовку после предварительной договоренности с компанией

Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

 Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

 Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Brent подешевела до $108,87 за баррель

 Brent подешевела до $108,87 за баррель

ВОЗ предупредила о высоком риске распространения Эболы на региональном уровне

Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

 Генсек НАТО анонсировал обсуждение на саммите в июле увеличения производства оружия

Литовские военные засекли беспилотник в воздушном пространстве страны

Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

 Еврокомиссия подписала меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи Украине

В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9500 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов