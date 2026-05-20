В Израиле заявили о готовности к любому развитию событий в отношении Ирана

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Израиль следит за ходом переговоров между США и Ираном и готов к любому сценарию развития событий, сообщил в среду телеканалу ABC News высокопоставленный израильский военный представитель.

"У ЦАХАЛ есть различные оперативные планы, и мы готовы ко всему", - заявил чиновник.

По его словам, Армия обороны Израиля "находится в постоянном контакте со своими американскими коллегами".

Между тем газета Haaretz сообщила, что израильские военные были застигнуты врасплох, когда президент США Дональда Трамп заявил, что он был всего в часе от принятия решения о нанесении новых ударов по Ирану, но в последний момент приказал их не проводить.

По данным издания, ссылающегося на источники, командование Армией обороны Израиля полагало, что время возобновления боевых действий "будет тщательно согласовано заранее с Израилем".

Издание отмечает, что некоторые высокопоставленные израильские политики, возможно, были проинформированы, но сообщение не было передано военным. Израильские официальные лица считают: любое возобновление американских ударов по Ирану "может почти немедленно привести к прямому участию Израиля в боевых действиях", указывает газета.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник.