КСИР пригрозил Вашингтону ударами за пределами Ближнего Востока

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей исламской революции готов нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия, сообщает Tasnim.

"Если агрессия в отношении Ирана повторится, то война в этот раз распространится за пределы региона", - заявил КСИР.

В этом случае бойцы организации "нанесут разрушительные удары в тех местах, в которых вы не ожидаете".

КСИР отметил, что пока еще не задействовал "всю свою мощь" в ответных ударах на операцию Израиля и США.

Президент США Дональд Трамп 19 мая заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Он повторил, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и обвинил Демократическую партию США в создании помех для переговоров.

Трамп подчеркнул, что в понедельник отменил нанесение нового удара по Ирану "за несколько часов" до атаки. Американский лидер добавил, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном.