Американская разведка предупредила о быстром восстановлении военных возможностей Ирана

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Иранская сторона восстановила уже ряд связанных с вооруженными силами объектов, которые были повреждены во время операции США и Израиля. Об этом сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

"Разведданные США показывают, что военный потенциал Ирана восстанавливается быстрее, чем предполагали первоначальные оценки", - говорится в сообщении.

"Иран уже восстановил некоторые предприятия по производству дронов за время режима прекращения огня, действующего на протяжении шести недель с начала апреля", - отмечает CNN.

В мире

Согласно собеседникам телеканала, Иран, в частности, успешно восстанавливает объекты, с которых производятся запуски ракет.

По словам источников, оценка американского разведсообщества показывает, что "Иран может в полной мере восстановить весь свой потенциал в сфере беспилотников уже через полгода".

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом". При этом он подчеркнул, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность. В Тегеране в ответ заявляли, что блокада нарушает условия прекращения огня и отказывались от переговоров.

