В Латвии объявлено об угрозе в воздушном пространстве

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Национальные вооружённые силы Латвии объявили в четверг об угрозе в воздушном пространстве страны.

"В 10:45 объявлена угроза в воздушном пространстве Латвии в уездах Лудза, Резекне, Краслава. В 11.27 также в районе Аугсдаугава", - говорится в сообщении.

Предположительно, в воздушном пространстве Латвии находится как минимум один беспилотный летательный аппарат, информируют военные.

Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии активированы.

Национальные вооружённые силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальные угрозы. Национальные вооружённые силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив дополнительные подразделения, отмечают Вооруженные силы.

Накануне в Вильнюсском районе Литвы была объявлена воздушная тревога. В воздух были подняты задействованные в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии истребители НАТО. Вильнюсский аэропорт был временно закрыт, движение поездов в районе Вильнюса приостанавливалось.