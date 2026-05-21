Поиск

В Латвии объявлено об угрозе в воздушном пространстве

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Национальные вооружённые силы Латвии объявили в четверг об угрозе в воздушном пространстве страны.

"В 10:45 объявлена угроза в воздушном пространстве Латвии в уездах Лудза, Резекне, Краслава. В 11.27 также в районе Аугсдаугава", - говорится в сообщении.

Предположительно, в воздушном пространстве Латвии находится как минимум один беспилотный летательный аппарат, информируют военные.

Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии активированы.

Национальные вооружённые силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальные угрозы. Национальные вооружённые силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, отправив дополнительные подразделения, отмечают Вооруженные силы.

Накануне в Вильнюсском районе Литвы была объявлена воздушная тревога. В воздух были подняты задействованные в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии истребители НАТО. Вильнюсский аэропорт был временно закрыт, движение поездов в районе Вильнюса приостанавливалось.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

 Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

 США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

 Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

 Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

Иран рассматривает ответ США на последнее иранское предложение

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

 ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Минобороны РФ доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы в рамках учений

В Белом доме считают, что строительство арки Трампа не требует одобрения Конгресса

 В Белом доме считают, что строительство арки Трампа не требует одобрения Конгресса
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2273 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов