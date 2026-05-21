В Латвии заявили о нарушении беспилотником воздушного пространства страны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Беспилотник нарушил латвийское воздушное пространство, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Латвии.

"Вооруженные силы Латвии подтверждают, что как минимум один беспилотный летательный аппарат находится в воздушном пространстве страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с утра четверга в восточной части Латвии объявлена воздушная тревога, авиация НАТО, задействованная в патрулировании над странами Балтии, несет боевое дежурство.

Поставки СПГ в Японию в апреле упали к уровням эпохи до аварии на "Фукусиме"

США намерены сократить войска, дополнительно выделяемые НАТО в случае нападения

Резкий комментарий Каллас о Китае вызвал недовольство в Еврокомиссии

Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС

США ввели компенсационную пошлину на палладий из России в 109,1%

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

Иран рассматривает ответ США на последнее иранское предложение

ФРС беспокоит усиление инфляции, вероятность повышения ставки растет

Минобороны РФ доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы в рамках учений

В Белом доме считают, что строительство арки Трампа не требует одобрения Конгресса

