В Латвии заявили о нарушении беспилотником воздушного пространства страны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Беспилотник нарушил латвийское воздушное пространство, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Латвии.

"Вооруженные силы Латвии подтверждают, что как минимум один беспилотный летательный аппарат находится в воздушном пространстве страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с утра четверга в восточной части Латвии объявлена воздушная тревога, авиация НАТО, задействованная в патрулировании над странами Балтии, несет боевое дежурство.