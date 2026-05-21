Путин и Си Цзиньпин подробно поговорили об итогах визита Трампа в Китай

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом РФ Владимиром Путиным информацией о визите президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разумеется. Был очень подробный разговор, в том числе, и об этом", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Трамп посещал Китай с государственным визитом 13-15 мая.



