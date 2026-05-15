Поиск

Трамп завершил визит в Китай и вылетел из Пекина в США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Визит президента США Дональда Трампа в КНР окончен, американский лидер возвращается в Вашингтон, сообщает в пятницу CNN.

После прощальной церемонии на летном поле Трамп прошел по красной ковровой дорожке на президентский самолет и улетел из международного аэропорта Пекин-Шоуду.

До этого американский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине. Там у лидеров прошел деловой завтрак и чаепитие, также они пообщались с журналистами.

Трамп заявил, что ожидает ответного визита Си Цзиньпина в Вашингтон, он запланирован на 24 сентября.

Американский лидер также говорил, что в ходе его визита в Китай Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых соглашений. Он добавил, что стороны обсудили проблему Ормузского пролива, согласились с тем, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию.

США Китай Пекин Си Цзиньпин Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 15 мая

Трамп считает, что Китай не заинтересован в получении Ираном ядерного оружия

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Рубио заявил, что позиция США относительно Тайваня остается неизменной

Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

 Трамп назвал "военное уничтожение" Ирана впечатляющим достижением своей администрации

В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

 В CENTCOM заявили, что иранские БПЛА представляют главную опасность для США

Глава CENTCOM не считает, что Иран сохранил более 70% своего ракетного арсенала

Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

 Суд в Гааге отказал Ратко Младичу в досрочном освобождении

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Трамп заявил об обещании Си Цзиньпина не отправлять военную помощь Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9392 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2194 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов