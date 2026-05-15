Трамп завершил визит в Китай и вылетел из Пекина в США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Визит президента США Дональда Трампа в КНР окончен, американский лидер возвращается в Вашингтон, сообщает в пятницу CNN.

После прощальной церемонии на летном поле Трамп прошел по красной ковровой дорожке на президентский самолет и улетел из международного аэропорта Пекин-Шоуду.

До этого американский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине. Там у лидеров прошел деловой завтрак и чаепитие, также они пообщались с журналистами.

Трамп заявил, что ожидает ответного визита Си Цзиньпина в Вашингтон, он запланирован на 24 сентября.

Американский лидер также говорил, что в ходе его визита в Китай Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых соглашений. Он добавил, что стороны обсудили проблему Ормузского пролива, согласились с тем, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию.