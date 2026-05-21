Лавров и вице-президент Палестины обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В четверг, 21 мая, по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с вице-президентом Государства Палестина, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на необходимость обеспечения устойчивого перемирия в секторе Газа и скорейшего запуска работ по восстановлению практически полностью разрушенной гражданской инфраструктуры анклава, а также нормализации обстановки на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "подтверждена неизменная позиция Москвы о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

Отдельно затронута тематика восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП, в том числе в контексте итогов состоявшейся 14-16 мая Восьмой генеральной конференции ФАТХ.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских связей.