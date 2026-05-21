США ввели санкции против ливанцев, сотрудничающих с движением "Хезболла"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ввели санкции против частных лиц в Ливане, причастных к шиитскому движению "Хезболла", говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

OFAC в четверг внесло в санкционный список девять физических лиц в Ливане за препятствование мирному процессу в этой стране и противодействие разоружению "Хезболлы".

"Эти связанные с "Хезболлой" должностные лица занимают позиции в парламенте, армии и секторе безопасности Ливана, где они стремятся сохранить влияние", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что "продолжающаяся военная активность "Хезболлы" и ее принудительное влияние на ливанское государство подрывают способность правительства Ливана утверждать власть над государственными институтами и разоружить террористическую группировку".

В документе говорится, что под санкции попали "лица, которые являются либо высокопоставленными чиновниками "Хезболлы", либо тесно координируют с ними свои действия.