Hyundai отзовет более 420 тыс. автомобилей в США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает 421,08 тыс. автомобилей в Соединенных Штатах из-за ошибки программного обеспечения, которая может привести к неожиданному срабатыванию тормозов, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Кампания затрагивает некоторые моделей Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid Electric, которые выпускались в 2025-2026 гг.

Ошибка ПО в передних камерах этих автомобилей может привести к преждевременной активизации системы предотвращения фронтальных столкновений и срабатыванию тормозов, что увеличивает риск аварии. Дилеры проведут бесплатное обновление ПО.

Ранее на этой неделе Hyundai отозвал более 54 тыс. автомобилей в США из-за риска возгорания, связанного с перегревом блока управления гибридной силовой установкой.

