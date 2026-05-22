Один человек погиб при взрыве на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии

Еще семь получили серьезные ранения, сообщил премьер страны Петер Мадьяр

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на заводе, принадлежащем венгерской нефтегазовой компании MOL, на севере Венгрии, сообщил в пятницу премьер страны Петер Мадьяр.

"Сегодня утром в Тисауйвароше произошел взрыв на заводе MOL", - написал он в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Он добавил, что, по предварительной информации, один человек погиб, еще семь получили серьезные ранения.