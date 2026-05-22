Авианосец USS Abraham Lincoln вблизи Ирана находится в полной боеготовности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, находящаяся в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, находится в состоянии повышенной готовности, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln поддерживает максимальную боеготовность", - говорится в сообщении. О возможных в ближайшее время задачах корабля CENTCOM ничего не сообщил.

Одновременно авианосец принимает активное участие в текущей операции по обеспечению американской блокады иранских портов.

По данным CENTCOM, в Аравийском море к юго-востоку от Ирана сосредоточена военно-морская группировка в составе более 20 американских военных кораблей, в том числе двух авианосцев, на которых базируется в общей сложности более 100 боевых самолетов, трех больших десантных кораблей с морской пехотой на борту, ракетных эсминцев, боевых кораблей прибрежной зоны и минных тральщиков.

Хроника 28 февраля – 22 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства

