Авианосец USS Abraham Lincoln вблизи Ирана находится в полной боеготовности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln, находящаяся в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, находится в состоянии повышенной готовности, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln поддерживает максимальную боеготовность", - говорится в сообщении. О возможных в ближайшее время задачах корабля CENTCOM ничего не сообщил.

Одновременно авианосец принимает активное участие в текущей операции по обеспечению американской блокады иранских портов.

По данным CENTCOM, в Аравийском море к юго-востоку от Ирана сосредоточена военно-морская группировка в составе более 20 американских военных кораблей, в том числе двух авианосцев, на которых базируется в общей сложности более 100 боевых самолетов, трех больших десантных кораблей с морской пехотой на борту, ракетных эсминцев, боевых кораблей прибрежной зоны и минных тральщиков.