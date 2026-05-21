США перехватили 94 связанных с Ираном коммерческих судна с начала блокады

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 94 связанных с Ираном торговых судна, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 21 мая силы Центрального командования перенаправили 94 коммерческих судна и вывели из строя четыре, обеспечивая блокаду с целью предотвращения потока грузов в иранские порты и из них", - говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, морская блокада Ирана обеспечивается круглосуточно. В настоящее время в операции задействованы более 20 американских военных кораблей, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, ракетные эсминцы и боевые корабли прибрежной зоны, которые находятся на дежурстве в Аравийском море, а также около 100 истребителей, вертолетов и самолетов-заправщиков.