Основатель Zara может купить офисное здание в Париже за 850 млн евро

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Испанский миллиардер Амансио Ортега, основатель одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды Inditex SA, планирует приобрести офисное здание в Париже за 850 млн евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, компания Pontegadea, управляющая активами миллиардера, ведет эксклюзивные переговоры о приобретении комплекса Capital 8. Этот проект премиум-класса расположен в восьмом округе Парижа и обладает общей площадью в 45 тыс. квадратных метров.

Сделка может стать крупнейшей в Европе с 2022 года, когда небоскреб в лондонском Сити, где расположена британская штаб-квартира Deutsche Bank, был продан за 935 млн евро. Ранее сообщалось о провале сделки по покупке офисного небоскреба OpernTurm во Франкфурте также за 850 млн евро.

Pontegadea владеет 59% акций Inditex SA и реинвестирует получаемые дивиденды, преимущественно в недвижимость, а также в инфраструктурные и энергетические активы.

Рыночная стоимость Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, составляет 156,8 млрд евро, а личное состояние Ортеги оценивается в $132 млрд. Он является самым богатым человеком Испании.