Рютте ожидает, что союзники по НАТО смогут справедливо распределить нагрузку помощи Киеву

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что располагает информацией о перспективе более справедливого распределения финансовой нагрузки из-за помощи Украине между членами альянса.

"Я получил очень много обнадёживающих комментариев. А сейчас нужно посмотреть, что это даст в реальности. Но, действительно, все участники понимают это одинаково", - сказал Рютте в пятницу на пресс-конференции в шведском городе Хельсингборге, где прошло двухдневное совещание министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. Так генсекретарь НАТО ответил на вопрос, удается ли ему добиться заявленной им цели более справедливого распределения финансового бремени, связанного с поддержкой Украины.

В среду Рютте на пресс-конференции в Брюсселе подчеркнул, что считает важной "честную дискуссию" союзников об отношении к помощи Украине в ответ на его инициативу выделять на поддержку Киева по 0,25% ВВП стран Североатлантического альянса.

Он признал, что его предложение скорее не будет принято, так как многие члены НАТО против этой инициативы. Однако, по его мнению, дискуссия о том, "чего мы ожидаем друг от друга", когда одни страны тратятся на помощь Украине больше других, необходима.

Путин назвал терактом украинский удар по общежитию в ЛНР

ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

